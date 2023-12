Governo de Goiás resolveu os problemas que afetavam o Hospital de Urgências de Anápolis

Investimento permitiu que a unidade hospitalar ampliasse os serviços ofertados, de forma a melhor atender a região

Publieditorial - 02 de dezembro de 2023

Fachada do HEANA, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Hoje referência, o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) enfrentou mudanças e, com o investimento do Governo de Goiás, deixou os problemas para trás, passando a ofertar um serviço de excelência à população.

Dentro dos últimos quatro anos, a unidade hospitalar pôde expandir os serviços ofertados, permitindo assim que os goianos recebessem o atendimento necessário, de urgência ou emergência.

Para melhor atender os pacientes da macrorregião Centro-Norte do Estado, que somam uma população de mais de 1,1 milhão de pessoas, o HEANA aumentou o número de leitos de apenas 81 para 132, sendo que deste total 81 são de enfermaria e 51 para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Se antes a falta do serviço de odontologia hospitalar para atender os pacientes era um problema, hoje não é mais. Com a nova implementação, colocada em prática com um conjunto de ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas, foram notados impactos positivos nos enfermos frente às pneumonias associadas à ventilação mecânica.

A criação do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é mais um avanço obtido nos últimos anos, sendo este um conjunto de ações prestadas na própria residência do paciente, dando continuidade ao tratamento e reduzindo o tempo de hospitalização.

Dentre as melhorias ainda estão o aumento da quantidade de consultas ambulatoriais oferecidas, contando hoje com ambulatório de tramato/ortopedia, cirurgia geral, bucomaxilo, enfermagem e nutrição, o salto de 43% nas internações hospitalares, assim como o número de exames realizados na unidade – que hoje passam de 360 mil por ano.

Os processos também foram alterados, passando a ser adotado o prontuário eletrônico, que trouxe maior agilidade, controle e segurança.

Com o apoio do Governo de Goiás, aliado à gestão da Fundação Universitária Evangélica (Funev), o hospital superou os 95% no nível de satisfação dos serviços avaliados.