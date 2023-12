Murais mostram como foi a Goiânia de outras décadas na região antiga da cidade

Setor Sul foi escolhido por contar a história da fundação da cidade, assim como o crescimento

Maria Luiza Valeriano - 02 de dezembro de 2023

Murais são de autoria do artista Kboco (Foto: Divulgação/Ebert Calaça)

Um dos bairros mais tradicionais de Goiânia, o Setor Sul, foi selecionado para contar a história da capital por meio da arte. Desenvolvido pelo artista visual Kboco, o projeto Base Central 2023 conta com a pintura de murais que compõem o ambiente urbano.

As intervenções já podem ser vistas por quem passa pela Avenida Cora Coralina, perto da Praça Cívica. Um dos murais foi pintado em toda a extensão de um imóvel localizado em uma região de alto movimento de pessoas que saem do Setor Sul com destino no Setor Central.

Além disso, há um mural do outro lado, na Praça Wilton Valente Chaves, nº 140, também conhecida como Praça Cora Coralina. De acordo com o artista, a seleção do local também teve um aspecto pessoal.

Isso porque, durante a infância, Kboco morou em uma viela onde hoje se encontra a Avenida Cora Coralina. A transformação se deu em 2000 para ligar as ruas 87 e 82, resultando na divisão de praça em duas partes.

A alteração no projeto original da cidade, que afetou o artista diretamente, é o que o inspirou a criar o projeto, que tem como objetivo resgatar a memória de uma Goiânia que nasceu de um projeto vanguardista – mas que foi sendo ignorado com o crescimento.

No entanto, apesar das mudanças, Kboco destacou que alguns elementos foram mantidos, como a presença de vielas e praças no Setor Sul com paisagens diferentes. Com isso, o bairro se tornou ideal para a pintura dos murais, por se tratar de uma espécie de “museu a céu aberto” natural, segundo o artista.