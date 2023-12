6 trabalhos que podem garantir renda extra para quem não pode largar o emprego e está apertado

Com o orçamento no sufoco, muitas vezes o que resta é buscar novas fontes de lucro

Magno Oliver - 03 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Camila Maira/YouTube)

Existem alguns trabalhos que podem garantir grana extra para quem não pode largar o emprego, está no sufoco e precisa movimentar um trocado.

Tem se tornado cada vez mais comum a busca de formas de fazer mais dinheiro pelas pessoas para conseguir desafogar as despesas.

Boletos para pagar, faturas atrasadas, contas vencidas e a falta de grana apertando se tornam os momentos cruciais para as pessoas acabarem se desesperando e buscando novos meios para eliminar as contas.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas profissões que podem te ajudar a garantir um faturamento a mais para cobrir o orçamento.

1. Motorista na Plataforma da Uber

Para começar a lista, a primeira dica é se cadastrar no aplicativo da Uber e trabalhar como motorista de transporte de passageiros.

A renda com os ganhos da viagens pode te ajudar a pagar uma conta, um boleto atrasado, uma água que vai vencer e te ajudar a sair do sufoco financeiro.

2. Entregador por Aplicativo no iFood

Outra boa opção para ajudar as pessoas a saírem do sufoco financeiro é o trabalho como entregador na plataforma iFood, por exemplo.

No entanto, com os ganhos adquiridos com as entregas, dá para focar em ajudar no orçamento com a compra no mercado, aquela conta vencida.

3. Revenda de Cosméticos, Perfumes, Maquiagens

Em seguida, temos uma outra forma de conseguir mais rendimentos no fim do mês com a revenda de perfumes, maquiagens e cosméticos.

4. Bico de Doméstica em Residências

O quarto lugar da nossa lista traz uma outra fonte financeira que ajuda muitos brasileiros e brasileiras que é a renda com trabalhos domésticos.

5. Marido de Aluguel em Condomínios e Casas

Essa é outra boa dica para quem precisa ganhar dinheiro, no entanto não tem muita opção. Isto é, lucrar com serviço de troca de chuveiro, consertar um vazamento, um pequeno reparo como marido de aluguel.

6. Vender Comida

E por fim, o último item da lista. Venda de bombom, sanduíche natural, trufas, doces, tapiocas, preparar uma boa comida e botar para vender na rua para ter um lucrinho e pagar o seu boleto.

