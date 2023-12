Acidente entre carros termina em incêndio e deixa quatro pessoas carbonizadas em rodovia goiana

Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou operações para o controle das chamas

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2023

Acidente entre carros gera incêndio em BR-050. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente entre dois veículos de passeio deixou quatro pessoas mortas após um deles pegar fogo na BR-050, em Catalão. A fatalidade aconteceu na madrugada deste domingo (03).

Todo o ocorrido teve início por volta das 00h quando, por motivos desconhecidos, os automóveis acabaram colidindo, o que resultou no rolamento de um deles para fora da pista e, posteriormente, um incêndio.

Após a ação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o endereço para atender a ocorrência.

Dentro do veículo em chamas, os militares encontraram dois corpos carbonizados e, em seguida, iniciaram as operações para o combate do incêndio, incluindo o rescaldo. A ação contou com aproximadamente 300 litros de água.

Já no outro automóvel, os agentes localizaram duas pessoas presas às ferragens, já sem vida. A Triunfo Concebra – concessionária responsável pelo trecho – foi acionada e esteve no local para realizar a segurança no perímetro.