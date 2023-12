“Vai organizar e melhorar o sistema tributário brasileiro”, diz Ismael Alexandrino sobre Reforma Tributária

Deputado federal pelo PSD também reconhece a vocação do agronegócio em Goiás, mas defende a criação de polos industriais para que o estado não seja eternamente "produtor primário"

Pedro Hara - 03 de dezembro de 2023

Ismael Alexandrino (PSD) é deputado federal e ex-secretário de Saúde de Goiás. (Foto: Will Shutter / Câmara dos Deputados)

Ex-secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino (PSD) classifica que deixou um “legado muito positivo” durante a passagem pela pasta, mas demonstra estar satisfeito com o trabalho desempenhado apesar da pandemia ter ‘dificultado muito o trabalho’.

Eleito deputado federal em 2022, Ismael está em sua primeira experiência no legislativo. Antes havia apenas ocupado cargos de gestão. Agora, na Câmara dos Deputados, diz que votará a favor da Reforma Tributária porque ela “vai organizar e melhorar o sistema tributário brasileiro”.

Ele reconhece a vocação do agronegócio em Goiás, mas defende a criação de polos industriais para que o estado não seja eternamente um “produtor primário” e possa futuramente se beneficiar das commodities.

O deputado também defende a candidatura do senador Vanderlan Cardoso à Prefeitura de Goiânia, mas deixa o nome a disposição caso seja melhor para o partido.

6 perguntas para Ismael Alexandrino

1. Você foi o único ex-secretário do primeiro governo Caiado que se elegeu deputado federal. O que aprendeu com ele?

O governador Caiado tem extrema experiência como político. Foi deputado federal por vários mandatos, senador e governador. Mas, além disso, ele é médico. Como médico pude vivenciar sua defesa obstinada em prol da vida. Como político, destaco o seu espírito público e postura republicana, defensor da democracia e das instituições.

2. No que a saúde em Goiás piorou e melhorou?

A regionalização da saúde, que não existia, hoje é uma realidade. A pandemia dificultou muito o trabalho da gestão, mas importamos em deixar cada real investido em unidades definitivas e equipamentos de qualidade, de forma que existe um legado muito positivo. Precisa melhorar ainda ajustes finos de gestão das unidades, e o gerenciamento das filas de procedimentos, atendendo aspectos clínicos e também geográficos.

3. Qual será seu voto final na Reforma Tributária?

A PEC45/19 que foi apresentada em 2019 e o governo anterior tentou, sem êxito, aprova-la, melhorou muito o texto após as discussões na Câmara Federal em 2023 e também no Senado. Tenho convicção que vai organizar e melhorar o sistema tributário brasileiro, que hoje é caótico. Votarei favorável ao texto que retorna do Senado.

4. Goiás deve sair perdendo com a Reforma Tributária por conta dos incentivos fiscais, que tendem a desaparecer. O estado dará conta de sobrevier apenas do agro?

No Senado, o texto foi modificado e os incentivos fiscais em Goiás e demais Estados foram preservados. Desta forma, o que existe será mantido e não perdido. Goiás é referência no Agro, mas precisa criar polos industriais de desenvolvimento para que não sejamos eternamente produtores primários, sem alcançar os benefícios das commodities.

5. Se Vanderlan Cardoso não disputar a Prefeitura de Goiânia, seu nome está à disposição do partido?

O PSD terá candidato à prefeitura de Goiânia. O Senador Vanderlan Cardoso é nosso principal nome para esta disputa, pois Goiânia anseia por um gestor eficiente e eficaz.

6. Por que?

Sou gestor e político, e o que for melhor para o PSD, estarei sempre à disposição, juntamente com os demais colegas de partido.