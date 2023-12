Inscrições abertas para curso superior gratuito em Anápolis

Interessados devem se inscrever até o dia 20 de dezembro

Maria Luiza Valeriano - 04 de dezembro de 2023

Inscrições são feitas online (Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis)

Em parceria com a Universidade Aberta ao Brasil e a Universidade Federal de Catalão (UFCat), o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec) abriu um processo seletivo para o curso de licenciatura em matemática, com inscrições até o dia 20 de dezembro.

O processo seletivo será feito online por meio do Instituto Verbena. Já o curso de licenciatura será semipresencial e sem custo.

Para concorrer, o candidato poderá usar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou da prova de redação de qualquer vestibular.

Instalado em 08 de agosto de 2020, o CEITec possui a estrutura para a abertura e atração de empresas, startups, aceleradoras de empresas e centros de inovação das instituições universitárias, além de políticas de incentivo à tecnologia e inovação.

O centro ainda atua por meio da Fábrica do Empreendedor, com abertura do CNPJ, consultorias e linhas de crédito. Entre os assuntos abordados, jovens podem aprender como incubar negócios, lidar com patentes e obter financiamentos.