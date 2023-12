Homem que foi de short e chinelo em shopping de Goiânia filma o que aconteceu de pior

Imagens, repostadas por página de humor, já acumulam mais de 200 mil reproduções e comentários se divertindo com a situação

Augusto Araújo - 05 de dezembro de 2023

Vídeo viralizou após ‘azarado’ mostrar o que aconteceu no Shopping Flamboyant. (Montagem: Reprodução)

Um vídeo publicado pela página de humor Goiânia Mil Graus (@goianiamilgraus) viralizou após um homem filmar o que pior poderia ter acontecido com ele por ir ao shopping de short e chinelo.

A postagem já acumula mais de 220 mil reproduções no Instagram, com mais de 500 comentários, dentre aqueles que riram da situação e quem se “compadeceu” com o sujeito.

Na gravação, o autor das imagens afirma que decidiu usar as vestimentas para ir ao Flamboyant Shopping Center, conhecido por ser um estabelecimento de alto padrão.

Contudo, ao descer da escada rolante, o homem mostra que o chinelo dele arrebentou a alça, causando dificuldades para que pudesse andar normalmente pelo corredor.

“Pobre não tem um dia de paz”, lamenta o cinegrafista, enquanto ri da própria situação.

Nos comentários, os internautas não perderam a chance de fazer piada da situação e até deram um ‘conselho’ para o ‘azarado’.

“Já aproveita que tem uma loja de chinelos descendo a escada e compra um novo”, disse uma usuária.

Outra já foi pelo lado de que o homem teria dado sorte. “Ainda bem que foi no Flamboyant, imagina se fosse no meio da rua, andando a pé?”.