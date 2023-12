Inmet alerta para fortes temporais em regiões de Goiás na próxima semana; veja onde

Regiões mais afetadas poderão registrar até 60mm de chuva em apenas 2h

Maria Luiza Valeriano - 06 de dezembro de 2023

Chuvas poderão ocorrer em várias regiões do estado (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Enquanto a previsão é de chuvas intensas em todo o estado de Goiás nesta semana, a segunda quinzena de dezembro poderá ser ainda mais carregada de tempestades. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), goianos devem receber pancadas de chuvas que acumularão 70mm do dia 12 ao dia 20.

Ao Portal 6, a coordenadora do Inmet, Elizabete Alves, apontou que a região mais afetada do estado será a Centro-Sul, onde há cidades como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Jataí. Isso por causa de uma frente fria que se aproxima juntamente com uma faixa de nebulosidade conhecida como Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

“No momento, o que causa tempestades são as temperaturas altas, que resultam em evaporação e maior umidade. Já na segunda quinzena, teremos a frente fria, o canal de umidade e o fator do aquecimento, o que causa chuvas mais espacializadas”, afirmou.

A expectativa é de precipitações fortes com rajadas de vento e raios que podem chegar a 30mm em apenas 1h30 ou então 60mm em 2h, segundo a especialista.

Enquanto isso, as demais regiões também devem ser afetadas, embora em menor grau. Neste caso, o foco vai para o Norte e Nordeste goiano. De acordo com a coordenadora, tais regiões provavelmente ficarão um pouco abaixo da média, registrando cerca de 180mm mensalmente enquanto outros locais terão cerca de 220mm.

Atraso

Elizabete ainda apontou que a quantidade de chuva que deve cair sobre Goiás na próxima semana está dentro do esperado para o período e, além disso, já deveria estar presente desde novembro. O que impediu a formação de nuvens carregadas de água foi o El Niño, fenômeno climático que bloqueia a chegada de umidade no Centro-Oeste e que possui pico de atuação até janeiro, finalizou.