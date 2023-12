Após alegar inocência e até dar entrevistas, homem é preso por estuprar crianças de 6 e 7 anos em Anápolis

Denunciante chegou a ser coagida por terceiros a fazer um vídeo o inocentando

Karina Ribeiro - 07 de dezembro de 2023

Imagem mostra homem sendo conduzido por policiais. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um caso envolvendo uma sucessão de fatos extraordinários acabou na prisão de um homem, de 62 anos, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra crianças de 6 e 7 anos, em Anápolis. O mandado foi cumprido na quarta-feira (06).

A primeira denúncia recebida pela Polícia Civil ocorreu no dia 12 de novembro de 2023 – quando a mãe afirmou que a filha, de 6 anos, havia relatado que teria sido abusada sexualmente pelo vizinho.

Assim, ao longo das investigações, a notícia se espalhou pelo bairro e o suspeito chegou a ser agredido por populares e ter a casa depredada. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, mas, como os fatos tinham ocorrido dias antes, não foi possível flagrante e ele foi liberado.

Nesse momento, o homem passou a alegar inocência e chegou até a dar entrevistas. Após essa situação, a mãe disse ter sido ameaçada e coagida a gravar um vídeo e publicado nas redes sociais, dizendo que o acusou injustamente e que, como forma de recompensar os danos causados por terceiros, daria a própria casa.

Entretanto, durante as apurações, descobriu-se que o homem já era investigado pelo estupro das outras duas filhas da mulher, uma de 7 e outra de 13 anos, nos anos de 2018 e 2020. Em um dos casos, ele já foi, inclusive, denunciado pelo Ministério Público.

Em todas as situações, os relatos apontam para uma forma comum de agir: aproveitando-se da ausência da mãe, que trabalha fora, durante todo o dia, deixando os filhos mais novos sob os cuidados dos mais velhos.

Assim, o homem oferecia balas, chocolates e dinheiro, para conseguir atrair as crianças para dentro de sua casa, onde praticava atos libidinosos e lhes mostrava vídeos pornográficos. Um laudo pericial comprovou o crime contra a criança de 6 anos.

O homem foi recolhido à Unidade Prisional de Anápolis, onde está à disposição do Poder Judiciario. Ele irá responder, a princípio, por dois crimes de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão, para cada um.

As investigações continuam no sentido de identificar e responsabilizar as pessoas que ameaçaram e coagiram a mãe da criança, para que gravasse o vídeo inocentando o suspeito de estuprar suas filhas.