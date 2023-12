Câmeras flagram ação de criminosos que causaram prejuízo de R$ 80 mil para loja de celulares

Crime ocorreu no bairro Jundiaí e durou pouco mais de quatro minutos. CPE confirmou que um dos suspeitos já foi preso

Augusto Araújo - 07 de dezembro de 2023

Trio causou prejuízo de R$ 80 mil após assaltar loja de celulares em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança filmaram o momento em que uma loja de celulares em Anápolis foi assaltada por um trio de criminosos, na manhã desta quinta-feira (07).

O caso se deu em um estabelecimento localizado no bairro Jundiaí, por volta das 09h20. Inicialmente, um casal (formado por um homem de camisa escura e uma mulher de blusa de frio) aparece entrando na loja, como clientes normais.

Contudo, em poucos segundos, é possível ver que o suspeito puxa uma arma e rende dois trabalhadores do local.

Logo na sequência, um terceiro envolvido aparece, para ajudar a controlar os funcionários, levando-os para a cozinha da loja.

Em pouco mais de quatro minutos, o trio circula pela loja, tomando para si diversas mercadorias, sendo elas celulares e acessórios (como capinhas) em sua maioria.

Por fim, eles saem do estabelecimento, rumo a um carro (que não aparece nas câmeras) que os aguardava na saída do local.

Em conversa com o Portal 6, Mateus Farias, um dos sócios do comércio afirmou que foram no total 25 celulares roubados, sendo um para o contato da loja, dois dos funcionários e 22 que estavam à venda.

O prejuízo, segundo o comerciante, está calculado em cerca de R$ 80 mil.

A CPE informou à reportagem que os suspeitos já foram identificados e um deles (o homem de 41 anos que estava armado), detido pela Polícia Militar (PM).

A Polícia Civil (PC) investigará o caso.