Dois corpos são encontrados às margens de estrada próxima à Pirenópolis

Ambos tinham marcas de perfurações por disparos de arma de fogo

Da Redação - 07 de dezembro de 2023

IML foi acionado para recolher o corpo das vítimas. (Foto: Reprodução)

No início da manhã desta quinta-feira (07) dois corpos foram encontrados por uma pessoa que estava passando às margens da GO – 338 na altura do km 60, entre os municípios de Pirenópolis e Goianésia.

Os policiais militares foram acionados e isolaram o local para preservação das evidências.

O que se pode observar é de que ambos tinham perfurações por disparos de arma de fogo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou a perícia.

Os corpos foram encaminhados para Anápolis e a Polícia Civil irá investigar o caso.