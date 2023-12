Motorista de aplicativo flagra homem morrer após ser atropelado por carro em alta velocidade, em Goiânia

Vítima estava deitada na via quando foi atingida pelo veículo

Gabriella Pinheiro - 07 de dezembro de 2023

Homem morre após ser atropelado em avenida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem ainda não identificado, faleceu após ser atropelado por um carro no Jardim América, em Goiânia. A fatalidade aconteceu na madrugada desta quinta-feira (07).

O caso ocorreu em torno das 03h quando um motorista de aplicativo, de 33 anos, e o passageiro, de 43, trafegavam na rua e flagraram a vítima deitada no meio da avenida.

Ao notarem o homem, tanto o condutor do automóvel quanto o cliente desceram do carro na tentativa de retirá-lo do local e prestar socorro.

No entanto, neste momento, um carro, modelo Volkswagen Gol de cor prata, que dirigia em alta velocidade, acabou passando pela via e atropelando a vítima, que veio a óbito. O suspeito fugiu do local e não prestou atendimento.

Após a ação, a Polícia Militar (PM) e uma equipe da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT) estiveram no local.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e esteve no endereço para a retirada do corpo.