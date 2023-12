Mulher fica sem acreditar no que a vizinha pediu para ela e conversa viraliza

Discussão foi longa e internautas ficaram impressionados com a 'falta de noção': "as pessoas passam dos limites"

Gabriella Licia - 07 de dezembro de 2023

Com a grande possibilidade de alcance da ferramenta Reels, do Instagram, e do TikTok ficou muito comum encontrar relatos de situações inacreditáveis na internet, como brigas, polêmicas, traições e afins.

Desta vez, viralizou o caso de uma vizinha, que decidiu pedir algo totalmente inusitado para a colega e recebeu uma resposta a altura. Os internautas ficaram chocados com a coragem.

No vídeo publicado pelo perfil “Printei e mandei”, no Instagram, é possível ver uma mulher mandando mensagem para a colega de vizinhança, questionando ‘onde ela teria arrumado dinheiro para dar um tablet para a filha’.

“Oi vizinha, ela ganhou de presente do meu marido”, começou explicando pacificamente a mãe. Mas a amiga insistiu com as perguntas, de forma invasiva. “Vocês não são divorciados? O pai dela sabe disso? Que o padrasto deu de presente?”, disse.

A mãe continuou respondendo que o pai não tem de se importar com nada. Porém, a situação ficou verdadeiramente complicada quando a vizinha indagou como funcionaria a ‘divisão’ do tablet.

“Enfim, como vamos dividir? Minha filha segue a sua filha. Ela viu a publicação e quer um também. Eu não tenho condições de dar, aí teríamos que dividir o da sua filha, afinal elas são vizinhas de apartamento”, explicou.

A mãe da garota e dona do objeto ficou indignada com o pedido. “Não tenho nada a ver com isso. O presente é da minha filha. Não vamos dividir nada”, retrucou.

A vizinha insistiu: “a gente sempre dividiu tudo, roupas, brinquedos, por que agora é diferente?”. E novamente a mulher precisou explicar o porquê: “sua filha tem 16 anos. A gente se ajudava quando elas eram pequenas e não entendiam. Dividimos coisas simples, não um tablet de R$ 2 mil”.

A discussão ainda foi estendida por mais alguns minutos, mas a ‘cereja do bolo’ aconteceu quando a colega ofereceu uma proposta ainda mais ‘corajosa’: “vou ser legal contigo. [Serão] 3 dias aí na sua casa e 2 na minha”.

Por fim, a mulher recusou seriamente. Os internautas ficaram impressionados com a ‘falta de noção’ da vizinha. “As pessoas passam dos limites”, disse uma usuária da rede.

