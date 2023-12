3 signos que vão perceber nos próximos dias que encontraram um amor para vida

Apesar de estarmos na sombra do Mercúrio Retrógrado, é preciso voltar as atenções para os próprios sentimentos neste momento

Gabriella Licia - 08 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/cottonbro studio/Pexels)

Eles podem ainda não ter entendido os sinais, mas há alguns signos que vão perceber nos próximos dias que encontraram um amor para a vida e essa pessoa está mais próxima do que nunca.

Apesar de estarmos na sombra do Mercúrio Retrógrado, que iniciará no próximo dia 13 de dezembro, e da confusão mental estar em alta, é preciso voltar as atenções para os próprios sentimentos neste momento e entender que logo mais acontecerá uma virada de página.

Vocês têm se aproximado cada vez mais, e essa relação poderá trazer muita felicidade e conforto para os envolvidos. Não se escondam por medo dos antigos traumas se repetirem, pois o universo está a favor desse amor.

Para entender melhor sobre quais signos estamos falando, confira a lista abaixo e, caso o seu signo estiver aqui, é bom começar a prestar mais atenção em suas relações e nos sinais. Veja só! (Leia com o Sol, Lua e Vênus).

3 signos que vão perceber nos próximos dias que encontraram um amor para vida:

1. Touro

Com a passagem de Vênus por Escorpião no último dia 04 de dezembro, os indivíduos de Touro estão começando a experimentar um aprofundamento e aumento da intensidade emocional em suas relações.

Logo, um conversante de longa data poderá conquistar, enfim, um espaço neste coração, fazendo com que vocês finalmente se entendam e assumam o romance.

Vocês podem ter mais em comum do que imaginam. Não adianta fugir desta paixão.

2. Câncer

A influência positiva de Vênus em trígono com Saturno esteve fortalecendo os vínculos emocionais dos cancerianos, contribuindo para a estabilidade afetiva e a solidificação de uma nova relação.

Com isso, esses nativos conseguirão sair da zona de ficamento e dar um passo a mais com uma pessoa muito querida. Vocês poderão descobrir um amor bem mais intenso e profundo do que imaginam.

3. Libra

Por fim, o libriano intensificará as emoções e a sensualidade nas relações afetivas nos próximos dias. Com isso, vai ser possível identificar qual dos pretendentes é o grande dono desse coração ‘bandido’.

Apesar da fama de pegador, esses nativos têm muito amor para oferecer e vão entender melhor as próprias emoções ainda neste mês. Sejam honestos com vocês mesmos!

