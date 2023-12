Caiado não deverá ir à posse de Milei na Argentina

Governador estará em Goiânia e não chegará a tempo de acompanhar a cerimônia no país vizinho

Pedro Hara - 08 de dezembro de 2023

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Foto: Juan Huerta/Portal 6)

Marcada para o próximo domingo (10), a posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, não deverá contar com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB).

A cerimônia está marcada para às 11h. Entretanto, a partir das 08h, Caiado estará no Goiânia Arena, onde será realizada a entrega de brinquedos do Natal do Bem.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que a tendência é que a festa dure a manhã inteira, inviabilizando a ida do governador à Buenos Aires.

Quem já está na Argentina é o deputado federal Márcio Corrêa (MDB). Ele chegou ao país vizinho na última quinta-feira (07) acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e também participou de um encontro com Milei.