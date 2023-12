Previsão é de chuva para poucas cidades em Goiás neste sábado (09); veja quais

Cimehgo apontou que chuvas serão leves, com locais com predominância de sol

Maria Luiza Valeriano - 08 de dezembro de 2023

Região Sudoeste será a mais afetada (Foto: Portal 6)

Após uma série de pancadas, as tempestades devem dar trégua para Goiás neste sábado (09), com regiões que passarão o dia com sol enquanto outras terão apenas chuvas leves.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), moradores da região Sudoeste poderão ser os mais afetados por chuvas, com possibilidade de registrar 07 mm.

Em seguida, o Oeste, Centro e Sul goiano estão previstos para terem somente 05 mm de água. Já moradores das regiões Norte e Leste, a maioria das cidades não deve receber um pingo d´água.

Mas, o boletim do Cimehgo destacou que Porangatu poderá apresentar até 04 mm de precipitações, enquanto em Ceres e Araguapaz, o esperado é de 03 mm.

Rio Verde, Jataí, Catalão, Itumbiara, Goianésia, Ipameri e Cumari também poderão ter chuvas, acumulando aproximadamente 02mm. Em Goiânia, a expectativa é de apenas 01 mm.

Enquanto isso, Anápolis, Luziânia, Iporá, Santa Helena, Cristalina, Formosa, Nova Aurora, Goiandira, Três Ranchos Flores de Goiás e Davinópolis não devem receber chuva – com predominância de sol neste sábado (09).