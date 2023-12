Inscrições abertas para curso de especialização gratuito em Goiás

Candidatos terão até o dia 31 de janeiro para se registrar no processo seletivo. Aulas começam em fevereiro

Augusto Araújo - 09 de dezembro de 2023

Aulas no Instituto Federal de Goiás. (Foto: Reprodução/IFG)

O câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG) anunciou a abertura do período de inscrições para 15 vagas do curso de pós-graduação lato sensu em Telecomunicações: Prédios Inteligentes.

As aulas serão ministradas de forma presencial, gratuitamente, no período noturno, das 19h às 22h, de

segunda a sexta-feira.

Podem concorrer candidatos bacharéis em: Engenharia Elétrica; Telecomunicações; Controle e Automação; Mecânica; Informática; Computação; Tecnólogos em Redes de Comunicação; Telecomunicações; e Eletromecânica.

Os interessados podem se inscrever, sem cobrança de taxas, por meio da página Estude no IFG, entrando na seção “Seleções em Andamento” e clicando em “Pós-Graduação”. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro de 2024.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas. A primeira consiste na análise da documentação e homologação da inscrição pela Comissão de Seleção.

A segunda consistirá em um sorteio eletrônico, previsto para o dia 15 de fevereiro de 2024, onde serão selecionados os estudantes que poderão entrar no curso. As aulas terão início no dia 26 do mesmo mês.

Para mais informações, leia o edital do processo seletivo.