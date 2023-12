“Romântico do Alto da Bela Vista” usa banco de praça para anunciar que busca um novo amor

Aviso chamou a atenção de quem passava pelo local e houve até quem tentou 'dar uma forcinha' ao senhor

Augusto Araújo - 09 de dezembro de 2023

Placa chamou a atenção dos moradores em Anápolis. (Foto: Arquivo Pessoal/Daniel Oliveira)

Um pequeno aviso tem chamado a atenção de quem passa pela praça do bairro Alto da Bela Vista, em Anápolis.

Isso porque, colado em um dos bancos do local, se encontra um breve recado, onde um homem se mostra disposto a encontrar um novo amor.

“Procuro uma esposa para viver. Sou viúvo e aposentado. [Número de telefone]. Júlio”.

Apenas isso está escrito no aviso. No entanto, foi o suficiente para motivar o publicitário Daniel Oliveira.

Ao Portal 6, ele explicou que quem se deparou com o recado foi a mãe dele, enquanto passava pela praça na manhã desta sexta-feira (08).

Em um primeiro momento, ela mandou a foto em tom de brincadeira, pelo WhatsApp. No entanto, o jovem decidiu que iria ‘dar uma forcinha’ para o ‘Romântico do Alto da Bela Vista’.

“Eu achei interessante a estratégia dele para achar um amor. Uns vão para bares, boates. Outros procuram aplicativos de namoro. Ele decidiu usar o banquinho da praça mesmo”.

A reportagem tentou contato com o aposentado via telefone, para entender as motivações por trás dessa iniciativa. No entanto, não foi possível uma resposta até o fechamento da matéria.