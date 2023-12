A fórmula secreta para lavar os panos de prato e deixá-los como novos

Fibras podem ser prejudicadas, caso cometa alguns errinhos; dicas vão facilitar sua vida

Gabriella Licia - 10 de dezembro de 2023

Panos de prato secando ao sol. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Todo mundo que tem o costume de cozinhar em casa sofre, periodicamente, para lavar os panos de prato de uma forma que eles fiquem limpinhos e não desgastem rapidamente, certo?

Acontece que os objetos acabam se sujando facilmente durante o preparo dos alimentos. Logo, a quantidade de vezes que precisa ser lavado, juntamente da falta de conhecimento, podem acabar danificando seus paninhos e diminuindo a vida útil deles.

A boa notícia é que existe sim um truque perfeito para você poupar as fibras deles e fazer com que eles fiquem limpinhos e ainda durem muito tempo.

Ficou curioso? Então confira só as dicas abaixo!

A fórmula secreta para lavar os panos de prato e deixá-los como novos:

1. Separe por tipo

Separe os panos de cozinha por tipo de sujeira ou função. Por exemplo, panos usados para limpar superfícies podem ser lavados separadamente dos panos usados para secar as mãos e já retire também o excesso de sujeira da superfície (como grãos e farelos).

2. Pré-tratamento

Se houver manchas visíveis, trate-as antes de lavar. Use um removedor de manchas ou aplique um pouco de sabão diretamente sobre a mancha. Mas não exagere na quantidade.

3. Escolha detergente, água bem quente e bicarbonato de sódio

Agora vem a dica de milhões: para lavar os panos de prato e deixá-los com aspecto de novinhos, é fundamental unir os três itens na hora da lavagem.

Use um detergente de qualidade que seja eficaz na remoção de gordura e sujeira, juntamente de água quente – para garantir que as bactérias sejam eliminadas.

Certifique-se de que os panos suportam o calor da água quente sem danificar.

4. Cuidado com produtos químicos

Evite o uso excessivo de produtos químicos agressivos, pois eles podem enfraquecer as fibras do tecido ao longo do tempo. Um dos principais utilizados é a água sanitária que, em excesso, pode fragilizar os panos.

5. Evite amaciantes

Amaciantes podem reduzir a absorção de água dos panos, então evite usá-los, especialmente se os panos forem usados para secar as mãos ou utensílios.

6. Seque ao sol

Após a lavagem, se possível, seque os panos ao sol. A luz solar tem propriedades desinfetantes naturais e de secagem rápida.

