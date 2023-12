Unidas pelo tórax, abdômen e bacia: conheça as siamesas Lara e Larissa que estão internadas em Goiânia

Elas não possuem condições de passar por cirurgia e não há previsão de separação

Gabriella Pinheiro - 10 de dezembro de 2023

Gêmeas siamesas internadas em Hecad. (Foto: Reprodução)

Unidas pelo tórax, abdômen e bacia, as gêmeas siamesas Lara e Larissa estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia.

De acordo com o último boletim da unidade hospitalar, emitido na sexta-feira (08), o estado de saúde delas é grave, mas estável e ambas estão sedadas, entubadas e sendo alimentadas por uma sonda.

Segundo o Hecad, devido ao quadro clínico, elas não possuem condições de passar por um procedimento cirúrgico e, portanto, não há previsão para realização de cirurgia de separação.

Natural de Mato Grosso (MT), a mãe ganhou as meninas no dia 11 de outubro no Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu). Ela é casada e possui uma filha de 06 anos.

As siamesas ficaram hospitalizadas na unidade por 59 dias, em estado gravíssimo, e foram transferidas na última terça-feira (05) para o Hecad, após passarem por uma estabilização.

De acordo com o cirurgião pediátrico responsável pelo acompanhamento pré-natal da mãe das crianças, Zacharias Calil, o parto teve duração de 1h30 minutos e foi assistido por uma equipe multidisciplinar do Hemu. As crianças pesam juntas 3,6 kg.

Segundo o profissional, o quadro clínico das siamesas mudava a cada minuto – piorando por vezes devido alguns detalhes – o que tornou o período de internação um desafio para a equipe.