Iniciada campanha para que velhinhos de abrigos de Anápolis não passem Natal sem presente e companhia

"É Importante para eles se sentirem prestigiados", explicou delegado Manoel Vanderic, que coordena o projeto

Gabriella Pinheiro - 11 de dezembro de 2023

Abrigo Jesus Cristo é o Senhor, em Anápolis. (Foto: Pedro Victor/ Google)

Embarcando no espírito natalino e com o objetivo de proporcionar um momento de alegria aos idosos de abrigos em Anápolis, as instituições iniciaram a campanha “Adote um idoso”.

A iniciativa visa presentear os moradores dos locais, com itens escolhidos por eles, até o dia 25 de dezembro e promover integração com a sociedade.

Desta vez, participarão da campanha os seguintes abrigos: Monte Sinai, São Vicente, Jesus Cristo é o Senhor e Professor Nicephoro.

Em vídeo publicado no Instagram, o delegado Manoel Vanderic, que é responsável pelo projeto, explica que boa parte dos moradores foi resgatada de situação de extrema violência e que a maioria já não recebe a visita da família há anos.

“Essa iniciativa é para que eles tenham um contato com o mundo externo, não o presente. […] O propósito dessa campanha é que eles recebam a visita de quem vai prestigiá-los. O importante para eles é se sentir prestigiado e que a visita seja direcionada a eles”, explicou.

Os interessados em contribuir com o projeto devem postar nos comentários do vídeo o nome do abrigo e do idoso que pretendem adotar. A listagem das instituições, dos moradores e presentes é atualizada diariamente e está disponível na legenda da gravação.

Segundo o delegado, os participantes podem optar em adotar mais de um idoso, sendo eles da mesma instituição ou não, para que todos os moradores possam ser agraciados pela iniciativa.

No entanto, Manoel alerta para que as pessoas que demonstrarem interesse em ingressar na iniciativa compareçam no dia da entrega do presente.

“Eu peço o compromisso porque nos últimos anos nós tivemos esse problema. Algumas pessoas não foram e não cumpriram o compromisso e é um sofrimento para aquele idoso. A gente tem que sair correndo e comprar algum presente porque é igual criança, grande parte deles. Gera um sofrimento grande ver que os amigos receberam e ele não”, destacou.

Veja o vídeo: