Anapolina registra momento em que ex-marido invade casa e a agride: ‘medo de voltar para me matar’

"As pessoas julgam muito, é complicado quando você tá morando com a pessoa e ela fala que se você for na polícia te mata", relatou ao Portal 6

Davi Galvão - 11 de dezembro de 2023

Wanessa Pereira, de 39 anos, chamou as autoridades após ex-companheiro invadir a residência onde mora. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta segunda-feira (11) para atender a um caso de violência doméstica no bairro Polocentro, em Anápolis.

Conforme relatado por Wanessa Pereira Siqueira, de 39 anos, ela já estava há semanas discutindo com o ex-companheiro e, desde o último domingo (10), havia o expulsado da casa em que moravam.

Porém, a vítima afirmou que, na manhã desta segunda, o homem invadiu a propriedade, armado com um pedaço de madeira, a xingando de “vaca” e “v#dia”.

Como forma de reunir provas, Wanessa chegou a gravar o momento, com o registro sendo interrompido justamente no momento no qual o indivíduo supostamente a atinge.

“Eu gravei porque ele fica falando para os amigos que eu sou louca, surtada, que ele não me bate. Aí na hora que ele entrou eu já peguei o celular”, explicou a mulher, em entrevista ao Portal 6.

Ainda segundo a denunciante, o ex-companheiro a teria também ameaçado de morte caso ela entrasse na Justiça contra ele.

Logo após as autoridades terem sido acionadas, o suspeito evadiu o local, não sendo encontrado pela PM.

Wanessa foi então orientada pelos militares a prestar uma denúncia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

“Agora a gente fica com medo né, é a coisa mais fácil do mundo ele entrar lá em casa de novo e me matar”, lamentou, em desespero.

História antiga

Wanessa contou à reportagem que foi casada com o suspeito por 11 anos, período no qual a relação já apresentava problemas de violência tanto física quanto verbal. O matrimônio teve um fim após ela chegar a representar criminalmente contra o homem, em decorrência das agressões.

Após um período de três anos separados, os dois reataram, com a vítima retirando as medidas protetivas existentes contra o companheiro.

“Eu achei que ele tinha mudado, tinha entrado para a igreja, realmente achei que as coisas fossem ser diferentes”, contou a mulher.

Porém, não tardou muito e ela afirmou que os antigos comportamentos voltaram a aparecer, ainda mais evidentes.

“Começou a falar mal de mim, me proibir de encontrar os irmãos da igreja, começou a controlar ainda mais as minhas roupas”, relembrou.

Tanto é que, conforme relatado pela vítima, na última segunda-feira (04), durante uma discussão, o suspeito chegou a ofendê-la e agredi-la, jogando-a ao chão com tamanha violência que a fez quebrar o braço.

Apesar disso, ela esperou uma semana até denunciar formalmente o ex-companheiro e o expulsar de casa.

“As pessoas julgam muito, é complicado quando você tá morando com a pessoa e ela fala que se você for na polícia ela te mata, as coisas não são fáceis assim. Agora eu tenho medo de voltar para casa, porque ele ainda não foi preso e eu não sei o que ele pode fazer”, declarou, por fim.