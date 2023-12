Estes são os 6 números na Mega da Virada para você nunca apostar

De quase 15 edições, essas são as dezenas que nunca foram sorteadas até hoje

Magno Oliver - 12 de dezembro de 2023

Sorteio ocorre na virada do ano. (Foto: Reprodução)

Em sua 14º edição, a Mega da Virada é um sorteio especial da loteria Mega-Sena no Brasil, realizado anualmente no último dia do último mês do ano. Ou seja, já na passagem do réveillon.

Ela tem esse diferencial por oferecer prêmios significativamente mais altos do que os outros sorteios regulares, frequentemente atingindo valores milionários.

Trata-se de um sorteio específico que não se acumula. Se caso ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina, e assim por diante.

Todo ano essa premiação gera um grande expectativa e entusiasmo, sendo conhecida por transformar a vida dos sortudos que faturam essa bolada.

A loteria especial de fim de ano está com premiação prevista para R$ 550 milhões em 2023 e a busca no Google sobre os números que mais caíram no sorteio da virada aumentou consideravelmente.

Porém, a equipe do departamento de Loterias da Caixa Econômica Federal divulgou uma tabela interessante em contrapartida com os números que nunca saíram até hoje na história da loteria especial de fim de ano.

Números NUNCA Sorteados Na Mega da Virada

07

08

09

13

19

21

26

28

39

44

48

54

60

Ao todo, 13 dos 60 números do volante de apostas da Mega da Virada nunca saíram em mais de uma década de sorteio do concurso.