Entenda por que empresário de Aparecida de Goiânia teve de pagar R$ 800 mil em fiança

Jovem, de 29 anos, foi preso em flagrante pela PC e pode pegar até cinco anos de prisão

Augusto Araújo - 13 de dezembro de 2023

Empresário foi preso em flagrante após adulterar relógio e fazer “gato de energia” para supermercado. (Foto: Reprodução)

Um empresário foi preso em Aparecida de Goiânia, sob a suspeita de furto de energia elétrica para abastecer os estabelecimentos comerciais dele e teve que pagar R$ 800 mil de fiança.

Esse crime é caracterizado quando se desvia corrente elétrica antes que ela passe pela medição do consumo, por exemplo, quando a fiação é puxada diretamente do poste ou quando há adulteração do medidor.

Em termos mais simples, é quando alguém “faz um gato” ou altera propositalmente o “relógio” que registra o uso de eletricidade do local, para que seja cobrado uma quantia menor quando chegar a fatura.

Assim, a Polícia Civil (PC) teria concluído que o empreendedor, de 29 anos, estaria cometendo essas duas práticas em um dos supermercados que gerencia.

Diante dos fatos apurados, o jovem foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, para a tomada das devidas medidas administrativas.

Vale destacar que o “gato” consiste em furto qualificado, com pena de um a quatro anos de reclusão, além de multa.

Já a adulteração do “relógio de energia” se configura como estelionato e o autor pode pegar de um a cinco anos de prisão e multa.