Motorista embriagado que matou jovem em Anápolis irá a júri popular

Na decisão, juíza argumentou que 'foram reconhecidos os indícios de autoria e materialidade em relação ao crime'

Samuel Leão - 13 de dezembro de 2023

César Sakai foi morto por um motorista embriagado. (Foto: Reprodução)

O motorista embriagado que atropelou e matou César Sakai, um jovem de 24 anos, em Anápolis, irá a júri popular. O crime ocorreu no ano de 2022.

A decisão aconteceu após a formalização da denúncia do Ministério Público (MPGO), movida pela promotora Camila Fernandes Mendonça, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Anápolis, e acatada pela juíza Lígia Nunes de Paula, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis.

O Portal 6 teve acesso aos documentos, onde é revelado que o suspeito não foi encontrado no endereço onde deveria morar e sequer atualizou o cadastro. Portanto, ainda não foram realizadas oitivas com o homem.

A magistrada deferiu o pedido apontando que foram “reconhecidos os indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao crime principal doloso contra a vida, os crimes conexos acompanham o crime de homicídio para julgamento perante o Júri Popular”.

No entanto, ainda não foi sinalizado uma data para a realização do julgamento.

Dentre os artigos do Código de Trânsito Brasileiro infringidos pelo suspeito, foram apontados o 121, referente a matar outrem, o 305, que diz respeito à omissão de socorro e evasão do local, e o 306, referente à direção sem capacidade psicomotora, no caso embriagado.

Relembre

No dia 21 de maio de 2022, o acusado trafegava de caminhão pelo viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis, quando acabou atingindo e vitimando César Sakai de Meireles Reis, de 24 anos.

O jovem trafegava em uma moto e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Ao realizarem a abordagem do condutor, as autoridades descobriram que ele estava embriagado, levando-o preso.

No entanto, após realizar o pagamento da fiança, no valor de R$ 2 mil, ele foi liberado. Desde então, a família da vítima aguarda o devido julgamento, que já se arrasta há mais de 18 meses.

No dia 30 de novembro, o delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), compartilhou vídeos de manifestações realizadas pelos familiares e amigos do jovem.

Nas cenas, é possível vê-los com cartazes e camisetas, se manifestando no local onde ocorreu a fatalidade.