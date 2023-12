Pessoas em situação de rua irão receber super ceia de natal em Anápolis

Iniciativa está sendo um esforço conjunto de grupos de ação social, que também buscam doações da população

Davi Galvão - 13 de dezembro de 2023

Ceia será realizada no Ginásio Carlos de Pina. (Imagem Ilustrativa/ Divulgação)

Com o intuito de fornecer apoio, cuidados e espalhar realmente o espírito natalino, os grupos GW Social e o Ação Solidariedade estão preparando uma ceia bastante especial para ofertar à população em situação de rua de Anápolis.

A iniciativa conta com o apoio de 30 voluntários, que já estão engajados para proporcionarem a melhor experiência e uma noite inesquecível no dia 19 de dezembro, a partir das 18h, no Ginásio Carlos de Pina.

“Queremos mitigar o sofrimento daqueles que estão esquecidos ou abandonados por suas famílias. Esse é o intuito dos nossos trabalhos sociais, restaurar a dignidade daquela pessoa que está diante de nós e que muitas vezes ela mesma esqueceu que é digna de ser amada”, diz o coordenador do projeto GW Social, Wilmar Júnior.

Muito além de apenas entregar marmitas com o alimento, a proposta é realmente ofertar uma ceia natalina, justamente com o intuito de ofertar uma experiência “em família”.

No cardápio da noite, estão previstas comidas típicas da época, como arroz com uva-passa, tutu de feijão, frango assado com farofa, pernil assado, salada tropical, sobremesa, refrigerante e suco.

Ao todo, são esperados 70 pessoas em situação de rua. Além da refeição, serão oferecidos cortes de cabelos, kits de higiene, chinelas e roupas.

Para que a noite seja um sucesso, a organização do projeto está aceitando qualquer valor em formato de doação através da chave PIX: [email protected].

Alimentos também podem ser doados, entrando em contato com a equipe para que seja realizada a coleta.