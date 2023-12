Entenda por que a avaliação cardiológica é necessária antes, durante e depois da gravidez

As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito não-obstétrico durante a gestação

Rizek Hajjar Gomides - 14 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Amina Filkins/Pexels)

A avaliação multidisciplinar, com ginecologista e cardiologista, desde o início do desejo de engravidar, é de extrema importância tanto para a gestante quanto para o bebê. Esse acompanhamento deve ser mantido durante a gestação e também após o parto.

Sabemos que há um aumento das doenças cardiovasculares na população mundial. Logo, vem crescendo esse número também na gestação, devido aos seguintes fatores:

– aumento da prevalência dos fatores de risco cardiovascular na população;

– à elevação da idade em que as mulheres têm a primeira gestação;

– ao melhor manejo das cardiopatias congênitas.

As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito não-obstétrico durante a gestação. Embora a presença de doenças cardíacas na gravidez ocorra em apenas 1% a 4% das mulheres.

As alterações fisiológicas que ocorrem na gravidez podem alterar tanto algumas propriedades das medicações, como sua absorção, afetando tanto a mãe como o feto.

Quais as principais alterações fisiológicas da gravidez?

– Início da gestação: ocorre ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona pelo hormônio estrogênio, ocasionando retenção de sódio e água e um aumento de 40% do volume plasmático. Para acomodar esse volume maior de líquido, ocorre vasodilatação e remodelamento vascular, acarretando redução da resistência vascular sistêmica e pulmonar (relaxina, prostaciclina e óxido nítrico são responsáveis por esses efeitos) com consequente redução da pressão arterial.

– Durante a gravidez: ocorre aumento de 10-20 bpm da frequência cardíaca. Esses efeitos levam ao aumento de 30-50% do débito cardíaco;

– Durante o trabalho de parto: ocorre elevação de catecolaminas, aumento de frequência cardíaca e incremento aproximado de 500 ml de sangue na circulação a cada contração uterina;

– No pós-parto imediato: o incremento de volemia pela autotransfusão que ocorre pela placenta, e o aumento de retorno venoso garantido pela descompressão da veia cava inferior elevam a pressão venosa central. O débito cardíaco nesse momento chega a aumentar em até 80% comparado aos valores pré-gestacionais;

– As pacientes estão mais vulneráveis às complicações cardiovasculares durante o trabalho de parto e no pós-parto imediato devido às grandes alterações hemodinâmicas.

Quais doenças mais relacionadas?

No Brasil, a doença reumática é a causa mais frequente de cardiopatia na gravidez e sua incidência é estimada em 50% das cardiopatias em gestantes.

A síndrome hipertensiva da gestação – considerada um grave problema de saúde pública -, que acomete de 5 a 10% das gestantes em todo mundo.

Surge nos últimos seis meses de gravidez, pode haver o aumento da pressão arterial, edema, inchaço dos membros inferiores e alteração em exames, como aumento de ácido úrico.

-Quais outros fatores estão relacionados às cardiopatias em grávidas?:

Hipertensão pulmonar, fibrilação atrial, antecedentes de tromboembolismo e endocardite infecciosa (infecção por micro-organismos, tanto bactérias quanto fungos, no coração).

Quais os fatores de risco para cardiopatias?

* Sedentarismo

* Má alimentação;

* Tabagismo

* Estresse;

* Obesidade.

Quais sintomas e sinais de cardiopatias na gestação?

* falta de ar por esforço ou ao dormir;

* palpitações;

* cansaço excessivo;

* dores no peito após esforço;

* pele arroxeada e ruídos respiratórios.

Há riscos de má formação?

Para o bebê de uma mãe cardiopata, o risco de má-formação, mortalidade e morbidade também é aumentado.

Por isso, é importante que a gestante portadora de cardiopatia congênita seja submetida ao ecocardiograma fetal em torno da 20.ª semana de gravidez, além do exame morfológico para se chegar a um diagnóstico precoce, e exames de vitalidade fetal, como dopplerfluxometria.

Quais são os riscos na gravidez em mulheres cardiopatas?:

• Trabalho de parto prematuro

• Restrição de crescimento do feto

• Alterações da vitalidade fetal

• Bolsa rota (quando rompe a bolsa gestacional e há perda de líquido amniótico)

Assim, a avaliação cardiológica antes e durante e após a gestação é de extrema importância, tanto a avaliação clínica, laboratorial e com exames de imagens para melhor ajudar e definir o diagnóstico, e com o tratamento precoce reduzir os riscos cardiovasculares da gestante e do bebê.

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor. Tem consultório próprio em Brasília e escreve no Portal 6. Siga-o no Instagram: @rizekhajjar