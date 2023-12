Estas são as razões pelas quais você não deve dormir com ventilador ligado

O equipamento que parece nosso aliado pode ser o grande causador de alguns problemas

Ruan Monyel - 15 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/YouTube)

Esse é um dos anos mais quentes dos últimos tempos, e alguns eletrodomésticos são nossos melhores amigos contra o calor, mas dormir com ventilador ligado trás malefícios desconhecidos por muitos.

Já que nem todos conseguem ter um ar-condicionado em casa, o mais barato é ter um ventilador, o equipamento que parece nosso aliado pode ser o grande causador de alguns problemas que atingem as pessoas.

Evitar o uso do equipamento durante a noite, deve se tornar um hábito. Ficou curioso? Entenda as principais consequências do uso irregular do eletrodoméstico.

Em primeiro lugar, o ar constante proveniente do ventilador pode ressecar as vias respiratórias e a pele. Já que o vento impossibilita que os poros liberem o suor.

O ar seco pode levar a problemas como irritação na garganta, ressecamento dos olhos e até mesmo agravar condições respiratórias preexistentes, como asma.

As pessoas com predisposição a fortes crises alérgicas também devem tomar cuidado, afinal, o vento produzido pelo equipamento pode carregar poeira e ácaros que serão prejudiciais ao bem-estar.

É fundamental manter um equilíbrio saudável de umidade no ambiente para garantir o conforto respiratório. Opte pelo uso de umidificadores ou soluções que amenizem o calor e aumentem a umidade do ambiente.

Em último caso, utilize o ventilador a uma boa distância de você e coloque o equipamento para oscilar, permitindo maior circulação de ar e evitando o contato constando e direto.

Por último, mas não menos importante, o consumo de energia também deve ser considerado. E em alguns casos extremos, também existe o risco de incêndio.

Embora o ventilador possa oferecer alívio temporário do calor, é crucial usá-lo de maneira correta e mantendo o equipamento sempre limpo, assim como o ambiente.

Considerar outras alternativas, como o uso de um umidificador, pode ser uma abordagem mais equilibrada para garantir uma boa noite de descanso e promover a saúde a longo prazo.

