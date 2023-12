Palco de grandes eventos, Atlanta Music Hall já tem data para ser reinaugurado em Goiânia

Espaço terá uma festa especial de inauguração, com atrações já confirmadas e ingressos disponíveis

Samuel Leão - 15 de dezembro de 2023

Atlanta Music Hall, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Antigo conhecido dos goianienses, o espaço de eventos Atlanta Music Hall passa por uma nova fase. Depois de três anos fechado, o local será reinaugurado e voltará a receber shows, festivais e eventos.

A data para a reabertura do salão, situado à margem da BR-153, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, está marcada para este sábado (16), às 22h. O evento foi batizado de “Soft Opening” que, em inglês, significa abertura suave.

Ativa desde 2007, a casa, que leva o nome da capital da Geórgia, nos EUA, teve de ser fechada devido à pandemia, em 2020.

Dentre as atrações anunciadas, estão a dupla Franklin e Daniel, a banda Atlanta e o DJ Eduardo Porto. Ingressos individuais para a pista estão sendo vendidos por R$ 60 para homens e R$ 40 para as mulheres.

Já as mesas têm o preço de R$ 300. Enquanto os camarotes se dividem entre o de 15 pessoas, por R$ 1.500 com 1 gyn Tanqueray e 6 energéticos RedBull Tropical Edition. A versão para 8 pessoas, vendida por R$ 800, com uma vodka Absolut e 6 energéticos.

O local já foi palco de grandes artistas, como Marília Mendonça, Zezé Di Camargo e Luciano, Raça Negra e vários outros. A expetativa é que a reabertura venha acompanhada de novas atrações no ano de 2024.

Para mais informações, ou para adquirir ingressos, acesse o site Ingressos SA.