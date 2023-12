6 celebridades brasileiras estão que faturando alto no Onlyfans

No Brasil, algumas famosas têm surfado nessa onda e estão faturando alto

Ruan Monyel - 16 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Instagram)

O fenômeno das plataformas adultas tem conquistado cada vez mais espaço no mundo, proporcionando que celebridades compartilhem conteúdo exclusivo com seus assinantes no Onlyfans.

No Brasil, algumas famosas têm surfado nessa onda e estão faturando alto, desafiando tabus impostos pela sociedade.

Ao fazerem uso da ferramenta, elas ampliam suas receitas e contribuem para o aumento de assinantes do serviço em toda a população. Já se perguntou quanto essas estrelas faturam? Leia e descubra.

1. Andressa Urach

A vice-miss bumbum, Andressa Urach, ficou nacionalmente conhecida após sua participação no reality show A Fazenda. Devido a varias polêmicas envolvendo a comunidade gospel, ela decidiu fazer parte do site.

Andressa, em algumas entrevistas, chegou a dizer que fatura mais de R$1 milhão com a venda de conteúdos adultos.

2. Anitta

A cantora, conhecida no mundo todo por sua ousadia e versatilidade musical, expandiu seus horizontes para o Onlyfans.

Na plataforma, Anitta compartilha momentos mais íntimos, mas também fala sobre sua vida pessoal, o que atrai uma legião de fãs. Ela chegou a embolsar R$9 milhões em poucos meses.

3. Geisy Arruda

A influenciadora Geisy Arruda, conhecida por um episódio onde usou um vestido curto na faculdade, enxerga no site uma forma de lucro que vai além das redes sociais mais populares.

Em entrevistas, Geisy afirma que ganha mais de R$200 mil por mês vindos de seus assinantes.

4. Núbia Oliiver

A modelo e empresária Núbia Oliiver, é famosa por quebrar padrões estéticos no ramo da moda, e ela também aderiu à plataforma.

Núbia proporciona aos assinantes uma experiência única e, em troca, coloca as mãos em cerca de R$49 mil por semana.

5. Raissa Barbosa

Ex miss bumbum, também participou do reality show A Fazenda, onde acumulou milhões de seguidores e decidiu migrar para o Onlyfans.

Raissa chega a faturar R$1o mil por semana com suas publicações.

6. MC Mirella

Por fim, conhecida no funk e por participar de diversos programas de TV, Mirella decidiu levar toda a sua fama as plataformas de conteúdo adulto.

Atualmente ela está grávida, mas já chegou a colocar no bolso R$1,5 milhões mensalmente.

