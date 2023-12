A história por trás de fotografia da Chapada dos Veadeiros que venceu prêmio internacional

"Pessoas de diversas culturas poderão ver as nossas belezas", afirmou Marcio Cabral, autor do registro, ao Portal 6"

Augusto Araújo - 16 de dezembro de 2023

Denominada “Pandora”, foto de Marcio Cabral foi registrada na Chapada dos Veadeiros. (Foto: Divulgação/Pano Awards)

Uma foto tirada em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, acabou sendo vencedora em uma premiação internacional de fotografias panorâmicas.

De autoria do brasiliense Marcio Cabral, de 49 anos, “Pandora” foi a ganhadora na categoria VR/360º da Epson International Pano Awards 2023.

A obra consiste em um registro de vários “chuveirinhos” – planta da família das ‘sempre-vivas’ – iluminados por lanternas, com a via láctea ao fundo no céu noturno.

Ao Portal 6, o fotógrafo explicou que não foi um caminho fácil até conseguir fazer a foto que o consagrou na competição.

“Ela é uma foto de longa exposição, em que você deixa a câmera aberta por 20 segundos. Assim, você tem que esperar a maioria das plantas estarem sem movimento, iluminar uniformemente cada uma delas, equalizar. É preciso ter paciência. Demorou pelo menos 2h até fazer uma foto dessas, sem contar a pós-produção”, detalhou.

Marcio destacou também que precisa contar com uma ajuda da ‘Mãe Natureza’ para fazer esse tipo de fotografia.

Isso porque existe uma época certa do ano em que nascem os chuveirinhos e, para que eles cresçam de forma mais intensa, é necessário que tenha havido um incêndio florestal no ano anterior.

Esse registro, por exemplo, foi feito entre maio e junho de 2022.

Por fim, o fotógrafo afirmou que foi necessário utilizar uma câmara de astrofotografia, que consegue captar melhor a cor das estrelas, deixando a foto ficou mais colorida.

“Esse tipo de tecnologia é muito recente, não dava para fazer esse tipo de foto há 10 anos. Conforme a tecnologia vai avançando, a gente também vai evoluindo”, destacou.

Marcio revelou que tem se especializado em fotografar esse tipo de planta, já que atua com elas há mais de 20 anos.

Assim, ele já pôde ganhar diversos prêmios com os chuveirinhos, em outras ocasiões, em países como Dubai e Inglaterra.

Ao comentar sobre o Epson International Pano Awards, o fotógrafo revelou ser uma premiação muito importante para a preservação e divulgação do Cerrado.

“Essa foto vai ficar disponível mundialmente, pessoas de diversas culturas poderão ver as nossas belezas. Além disso, muitas pessoas vão poder conhecer o Cerrado através dessa foto, o que é muito bom”, concluiu.