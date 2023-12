Entenda a treta do iPhone parcelado que tem movimentado as redes sociais em Goiás

Celular foi adquirido em 24 vezes, mas casal acabou se desentendendo e ocacionando uma confusão grandiosa

Magno Oliver - 16 de dezembro de 2023

(Imagem: Reprodução / X/ Luizffejunior)

Viralizou nas redes sociais a história de uma suposta discussão entre um casal de namorados, no X (antigo Twitter), que está dando o que falar entre os goianos.

O perfil do usuário @luizfejunior conta que os companheiros, intitulados por ele de A e B, brigaram pela ‘guarda’ de um iPhone 14 Plus.

No fio da história, o autor da publicação narra que ambos começaram a namorar em janeiro deste ano e em julho decidiram morar juntos na casa do companheiro A.

Acontece que o parceiro B teria pedido para o namorado comprar um iPhone 14 Plus para ele em 24 vezes, uma vez que trabalhavam juntos, tinham muitos amigos em comum e pagaria as prestações em dia.

Só que o inesperado aconteceu, o rapaz B ficou desempregado e o A teve que sustentar o parceiro. Teria sido após esse acontecimento que os desentendimentos e comentários ácidos começaram.

O narrador conta que “um dia eles estavam em um barzinho com uns amigos na cidade de Valparaíso, em Goiás, onde, do nada, o B (provavelmente depois de uns goles) disse que queria pagar um cinema e o parceiro A começou a rir, jogar piadas e perguntar com que dinheiro”.

Ao chegarem em casa, os dois discutiram e o namorado A gritou para que o outro pegasse os próprios pertences e fosse embora da casa dele.

Na ocasião, o parceiro B teria entrado no banheiro para se esconder, mas o A, enfurecido, acabou quebrando o box acidentalmente, machucando assim o companheiro, que acabou indo embora, levando o celular e não mais pagando as prestações.

As cobranças começaram a aumentar e, em um dia no shopping, o B teria sido chamado de ‘ladrão de celular’ pelo ex, enquanto seguranças tentaram apaziguar a confusão.

O A mostrou a nota fiscal do aparelho para provar ser o verdadeiro dono, mas o ex-companheiro disse que estava sendo acusado de roubo porque seu antigo marido não queria mais se relacionar com ele.

Desfecho

“O B não querendo ficar por baixo, chamou o A de p**** frouxo e ficou sem o seu querido iPhone 14 Plus. Essa foi a treta pela guarda do tão querido iPhone 14 plus”, finalizou o autor da publicação.