Vitamina que seca barriga ajuda desinchar e reduzir o peso

Associar essa preparação a um dieta balanceada e atividade física pode ser o que você precisava para perder uns quilinhos

Anna Júlia Steckelberg - 16 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/ Receitas sem Blá Blá Blá/YouTube)

Desinchar e reduzir o peso são coisas que não acontecem de forma milagrosa – ao contrário do que muita gente diz na internet afora.

Além de adotar hábitos saudáveis, envolvendo uma alimentação balanceada e exercícios físicos, é preciso muita paciência e disciplina.

É a constância que ajuda a de fato perder as gordurinhas localizadas, mas é claro que existem algumas preparações à base de alimentos naturais que podem ajudar (e muito) nesse processo!

Uma dessas coisas são as famosas vitaminas, mundialmente conhecidas por nos dar energia, ajudar na digestão e promover a sensação de saciedade.

Ou seja, aliar elas, com os ingredientes certos, é o truque certeiro para turbinar seus resultados!

É por isso que fomos atrás da receita perfeita para você!

Vitamina que seca barriga ajuda desinchar e reduzir o peso:

Você vai precisar, inicialmente de frutas vermelhas, como morango e amora. Essas são ricas em antioxidantes, vitamina C e fibras.

Além delas, também será necessário um punhado de linhaça ou chia. Essas sementes, são o verdadeiro sinônimo de fibras e podem promover a uma regulação do intestino. Além disso, elas são excelentes fontes de ômega 3, que ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue.

Para completar sua receita, vamos precisar de abacate também, fruto delicioso, rico em gorduras boas, e que promove muita saciedade.

Por fim, vamos precisar de leite vegetal, seja de amêndoas ou aveia. Essa é uma ótima opção para intolerantes à lactose e para quem busca um produto mais leve e de fácil digestão.

Com tudo em mãos, bata todos os ingredientes em um liquidificador, caso queira uma vitamina mais cremosa, congele as frutas antes de usá-las.

Bebida pronta é hora de beber e se deliciar nessa maravilha que vai te ajudar na dieta! Uma boa dica é tomar regularmente pela parte da manhã, isso ajudará a acelerar o metabolismo logo no início do dia e fornecerá os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo, te dando energia e muita disposição.

