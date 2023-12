Conheça “Gusttavo Lima da Shopee” que surpreendeu a internet e chamou atenção até do Embaixador

Com voz e aparência semelhante ao artista, Jhow Fortunato usa as redes sociais para cantar e falar sobre história humilde de vida

Samuel Leão - 17 de dezembro de 2023

Jhow Fortunato viralizou pela semelhança com o cantor Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução)

“Estiloso igual a mim, só tem eu”, diz o cantor Gusttavo Lima em uma das músicas dele que fazem sucesso. No entanto, um outro homem vem viralizando nas redes sociais coloca essa afirmação em cheque, isso devido à grande semelhança com o cantor.

Jhow Fortunato acumula mais de 70 mil seguidores e é natural de Campo Formoso, na Bahia. Gravando vídeos cantando ou trabalhando, ele cativa internautas com a simpatia e covers de músicas do sertanejo.

“Sou um cabra trabalhador mesmo, da roça. Sou casado e tenho dois filhos. Sonho em me tornar um cantor profissional. Quero melhorar de vida para ajudar os amigos e familiares”, contou ele, em um vídeo.

Além da aparência muito similar à do cantor, ele ainda ostenta uma voz capaz de acompanhar as notas e canções conhecidas do artista. Muitos seguidores, inclusive, o apelidaram de “Gusttavo Lima da Shopee”.

Outro atributo que chama a atenção de internautas é a humildade de Jhow, que mostra a rotina de trabalhos, na manutenção de postes e linhas elétricas da cidade. Em vários registros, ele relembra a infância simples.

O homem ainda dá “palinhas” em diversos locais que vai, cantando e embalando a platéia. Com performances inspiradas no próprio Gusttavo Lima, mas que abrangem também um amplo repertória da música sertaneja, ele também é contratado para shows em estabelecimentos.

Toda a semelhança, porém, não passou batido. O próprio Embaixador, que vive em Goiás, já comentou em uma das publicações feitas por Jhow, que já acumula mais de 16 milhões de visualizações.

“Aoooo companheiro ae sim BB… Deus abençoe”, escreveu Gusttavo Lima nos comentários.