“Principal projeto do Republicanos hoje é a reeleição do prefeito Rogério”, diz Sabrina Garcez sobre eleições em 2024

Presidente municipal do partido em Goiânia é a entrevistada desta semana do '6 perguntas para'

Pedro Hara - 17 de dezembro de 2023

Vereadora Sabrina Garcez é presidente municipal do Republicanos. (Foto: Câmara de Goiânia)

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) busca a reeleição em 2024. Ao ‘6 perguntas para‘ desta semana, a presidente municipal do partido, vereadora Sabrina Garcez, diz que este é o principal projeto da sigla no próximo ano, mas que Rogério também precisa fazer a parte dele criando condições para viabilizar a candidatura.

Por outro lado, outro membro do partido que vem escutando pedidos para ser candidato é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), Sandro Mabel (Republicanos). Sabrina elogia o afirmando que ele é “um dos nomes mais qualificados que o estado tem hoje”, mas faz coro ao discurso do próprio Mabel — que já falou em algumas oportunidades que não estará no pleito.

Antes de Roberto Naves assumir a presidência estadual do Republicanos, o partido vivia uma crise envolvendo principalmente o então presidente Hildo do Candango e o prefeito Rogério Cruz. A vereadora aponta que a legenda sempre esteve pacificada e que os episódios ocorreram em um momento de mudanças dentro da sigla.

Além da reeleição de Rogério Cruz, Sabrina trabalha com uma meta ousada para 2024: ao menos dobrar o número de cadeiras na Câmara de Goiânia.

6 perguntas para Sabrina Garcez

1. Você está chegando ao final do primeiro ano do seu segundo mandato como vereadora. Qual o balanço do seu trabalho em 2023?

Sabrina Garcez: Olha, 2003 foi um ano muito produtivo. Pelo sexto ano consecutivo, eu fui a vereadora que mais apresentou projetos aqui na Câmara. Se não me engano, foram 49. 22 leis minhas foram sancionadas. Fiz dezenas de eventos, estou no bairro, que é quando o nosso gabinete ele vai aos sábados em um bairro da nossa cidade, conversar com a população. A relatoria de várias leis importantes. A Câmara também avançou muito, principalmente na aprovação dos projetos de leis complementares ao Plano Diretor. Acredito que foi um ano bem produtivo.

2. O Republicanos em 2024 vai apoiar a reeleição do prefeito Rogério Cruz?

SG: Como o presidente Roberto Naves tem falado, o principal projeto do Republicanos hoje é a reeleição do prefeito Rogério, mas ele tem que colocar a sua candidatura, viabilizar a sua candidatura e o partido está aqui para apoiá-lo.

3. Durante reuniões com empresários, Sandro Mabel vem ouvindo pedidos para ser candidato. Existe alguma conversa nesse sentido?

SG: O presidente Sandro é um quadro muito importante do Republicanos. Já foi deputado federal, já ocupou vários espaços importantes, é um grande empresário, hoje está na FIEG fazendo uma revolução, principalmente na parte de educação. É natural que no momento de pré-campanha, de pré-eleição, as pessoas busquem nomes qualificados e o Sandro tem esse nome, tem esse respaldo, tem experiência, mas como ele mesmo falou e tem falado, ele não colocou o nome dele à disposição e ele não será candidato, mas eu tenho certeza que é um dos nomes mais qualificados que o nosso estado tem hoje.

4. Quantos vereadores o Republicanos pretende fazer em 2024?

SG: Atualmente, o Republicanos conta com dois vereadores e nós queremos, no mínimo, dobrar, podendo chegar aí a cinco vereadores na próxima eleição.

5. Quais estão sendo as principais virtudes e principais desafios da gestão Rogério Cruz?

SG: Olha, eu acho que o principal desafio do prefeito Rogério Cruz é conseguir demonstrar para população todo o trabalho que ele vem desempenhando. O prefeito Rogério Cruz fez grandes avanços em relação aos servidores públicos. É claro que a gente precisa avançar mais, mas ele deu um grande passo na valorização dos servidores públicos. A gente precisa ainda dar um passo enorme em relação aos administrativos de educação, mas nós estamos confiantes que nós vamos conseguir o plano de carreira e as datas-bases retroativas. A forma com que o prefeito Rogério Cruz lida com os servidores públicos, no meu entender, é algo muito positivo e que melhora como um todo a gestão da máquina pública, mas isso ainda não está visível, as pessoas ainda não conseguiram ver.

Também a quantidade de obras que o prefeito lançou na nossa cidade, o asfaltamento, as obras de drenagem, que principalmente as obras de drenagem são obras que ficam embaixo da terra e que poucas pessoas veem, mas que faz uma diferença. O grande desafio do prefeito Rogério Cruz é [se] poder mostrar à população [para que ela] reconhecer esse trabalho dele. E a principal virtude do prefeito Rogério é que ele é um prefeito que escuta, que está atento, que topa o debate, que não se furta o debate e que se a gente conseguir fazer um bom debate com o prefeito Rogério Cruz, ele é um bom ouvinte.

6. O Republicanos está pacificado após Roberto Naves assumir a presidência estadual do partido?

SG: O partido sempre esteve pacificado. É natural que, num movimento de mudanças, aconteçam algumas adversidades. Mas tanto o presidente Hildo, quanto o presidente Roberto estão fazendo um excelente trabalho.