Após jatinho particular, jovem volta a viralizar mostrando resort do pai: “Paris Hilton goiana”

Registro acumula mais de 1,2 milhão de visualizações no Instagram e revela os detalhes luxuosos dos empreendimentos

Augusto Araújo - 18 de dezembro de 2023

Maju Carvalho viralizou ao mostrar interior de hotel luxuoso pertencente à empresa do pai dela. (Montagem/Captura/Instagram)

Após viralizar mostrando o interior do jatinho particular que usou para viajar à Goiânia, a influencer Maju Carvalho voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao mostrar um dos empreendimentos milionários do pai dela.

A jovem é filha de Manoel Vicente Pereira Neto, CEO da GAV Resorts, companhia que gere diversas propriedades do ramo de hotelaria no Brasil.

Dessa forma, ela foi a um dos resorts, localizado em Salinas (PA), e apresentou os detalhes dele, começando pelo bar, onde pede um drink para “matar o calorão” que fazia.

Na sequência, ela explica que o local possui um ambiente muito “família”, com opções de brinquedos para as crianças, além de quadras de futebol, beach tennis e até uma pista de boliche.

E isso é apenas parte das atrações do empreendimento. O espaço ainda conta com academia, salão de beleza, spa e até um cinema próprio – com uma programação que muda diariamente.

Além disso, Maju apontou que também são oferecidas atividades diferentes a cada dia para as crianças não ficarem na mesmice.

Por fim, ela mostrou o ambiente luxuoso dos apartamentos, divididos entre os que possuem um quarto ou dois – todos com ar condicionado incluso.

A publicação, feita na última segunda-feira (11), já acumula mais de 1,2 milhão de visualizações, sendo que a influenciadora possui 129 mil seguidores no Instagram.

Apesar de ser paulista, Maju tem o costume de sempre passear por Goiás e recebeu, no registro luxuoso, o apelido de “Paris Hilton goiana”, em referência à atriz e socialite norte-americana.