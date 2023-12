‘Baile Black’ no Beco da Codorna viraliza no Brasil com cena digna de filme de Hollywood

Momento foi compartilhado em página do Instagram e já acumula mais de 140 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 18 de dezembro de 2023

Baile Black, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um grupo de pessoas reunidas dançando ritmadamente ao som de “My Humps” da banda The Black Eyed Peas? A cena pode até parecer ter sido retirada de um filme musical, mas aconteceu em Goiânia.

O momento foi compartilhado na página do Instagram Goiânia Lugares, na quarta-feira (13), e já acumula mais de 140 mil visualizações na plataforma.

Na gravação, é possível ver uma grande quantidade de pessoas dançando no Beco da Codorna, que fica na Avenida Anhanguera, no Setor Central, de forma coreografada enquanto a música toca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Reina | Goiânia Lugares (@goianialugares)

Na realidade, a cena se trata de um tradicional evento que acontece na capital chamado Baile Black.

A festividade acontece mensalmente e consiste em um movimento de união entre pessoas negras de Goiânia. O objetivo é resgatar as raízes e promover a amizade por meio da música.

Durante o evento, os participantes também poderão competir em torneios de dança, com direito a premiações.

A próxima edição acontecerá no sábado (16), a partir das 17h. Os ingressos estão sendo vendidos no site Sympla a preço único de R$ 10.

É válido destacar que as datas do evento são divulgadas pelos organizadores na página oficial do baile no Instagram.