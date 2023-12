Diferença de preço do etanol entre postos em Goiânia é de quase R$ 1,50; saiba como economizar

Litro mais em conta está sendo vendido por R$ 2,57

Maria Luiza Valeriano - 18 de dezembro de 2023

Posto de combustível. (Foto: Marcello Casal /Agência Brasil)

A variação do preço do litro de etanol na Grande Goiânia está causando filas gigantes nos postos mais em conta nesta segunda-feira (18), chegando a uma diferença de quase R$ 1,50.

O Portal 6 realizou um levantamento dos valores comercializados nos postos da Região Metropolitana de Goiânia com base nos dados disponibilizados no aplicativo Eon, da Secretaria de Economia de Goiás, na tarde desta segunda-feira (18).

Com isso, foi possível identificar que o litro mais em conta pode ser encontrado por R$ 2,57, no posto Marcelo Faria Ltda, localizado no Setor Pedro Ludovico. O valor é válido apenas para compras no dinheiro ou no débito, enquanto a opção de crédito oferece o preço de R$ 3,97.

Outro local que comercializa o litro de etanol por preço baixo é o Posto Brasil, no Parque Santa Rita, onde o combustível sai por R$ 2,61. No crédito, o valor salta para R$ 3,45.

Já outros locais oferecem preços mais salgados, chegando a R$ 3,99 no Posto Alencar, no Setor Marista, o que representa uma diferença de R$ 1,42 em comparação com o litro mais barato.

Além disso, diversos locais estão comercializando o combustível no valor de R$ 3,97, como o Posto Brass-Express, em Aparecida de Goiânia, Auto Posto Nova Esperança e Alpha Comércio de Combustíveis, na capital.