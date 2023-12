Incêndio atinge apartamento e deixa moradores de condomínio desesperados em Anápolis

Condôminos precisaram evacuar prédio às pressas e Corpo de Bombeiros foi acionado

Rafaella Soares - 18 de dezembro de 2023

Apartamento foi tomado por chamas, em Anápolis. (Foto: Captura)

A noite desta segunda-feira (18) está sendo de susto para moradores do condomínio Varandas do Lago, no bairro JK Capital, em Anápolis.

Isso porque um apartamento foi tomado por um forte incêndio e equipes do Corpo de Bombeiros tiveram de ser acionadas às pressas.

Ao Portal 6, um residente do condomínio, que preferiu não se identificar, revelou que o caso teria acontecido no 7º andar, depois que os proprietários saíram e esqueceram uma churrasqueira elétrica ligada.

Apesar do desespero, todos os moradores conseguiram evacuar o prédio rapidamente e não há registro de nenhum ferido.

As chamas também já foram controladas pelos militares e todos que vivem no local estão aguardando a liberação para retornarem para seus respectivos imóveis.

Mais informações a qualquer momento.