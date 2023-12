3 signos que mais têm chances de faturar uma bolada na Mega-Sena

Gabriella Licia - 19 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução)

À medida que as celebrações de final de ano se aproximam, é comum que as expectativas de faturar uma bolada na Mega-Sena aumentem, especialmente devido aos impressionantes valores acumulados anualmente na Mega da Virada, certo?

E as notícias melhoraram para alguns signos do zodíaco, que estão experimentando uma fase favorável de sorte, aumentando assim suas chances de ganhar um montante considerável com os bilhetes de loteria.

A participação em bolões também pode ser considerada uma excelente alternativa para esses pessoal sortudo, proporcionando a oportunidade de receber um bom dinheiro para o Natal e o Réveillon.

Vale mais a pena investir em uma contribuição simbólica do que correr o risco de perder todo o prêmio devido ao ceticismo, né?

Você está curioso para saber quais signos têm maior probabilidade de receber essa notícia fantástica? Então, confira a lista abaixo, acompanhada das orientações do horóscopo. Fique atento! (Leia considerando o signo solar, Lua e ascendente).

3 signos que mais têm chances de faturar uma bolada na Mega-Sena:

1. Câncer

As pessoas que possuem o signo de câncer fortemente no mapa astral podem se considerar alguém bem intuitivo e ligado totalmente ao lado emocional.

É hora de usar e abusar desse mecanismo maravilhoso e escolher os melhores números para as apostas de fim de ano. A sorte pode facilitar e vocês receberem um bom prêmio na Mega da Virada.

2. Sagitário

Os sagitarianos são sortudos por natureza, por serem regidos pelo planeta Júpiter. Mas neste fim de ano as boas energias podem estar mais intensas. Não desperdicem as chances.

Encarem bolões e apostas isoladas. Ouçam bem a intuição no mesmo de escolher, veja os números da sorte na numerologia e não dê brecha ao azar.

3. Peixes

Por último, temos o signo de peixes, que também é muito bom intuitivo. Regidos pelo elemento água, assim como os cancerianos, esse pessoal pode dar um show na hora de selecionar os números das apostas.

Arrisquem-se!

