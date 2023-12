Conheça destino em Goiás que é verdadeiro paraíso e possui semelhança incrível com Jalapão

Com diversas piscinas naturais e belezas do Cerrado, atrativo encanta visitantes que querem se aproximar da natureza

Augusto Araújo - 19 de dezembro de 2023

Piscina natural no Complexo Boqueirão, em Cavalcante. (Foto: Captura/YouTube)

Na Chapada dos Veadeiros, se encontra um destino incrível para quem quer conhecer um lugar paradisíaco, muito parecido ao Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins.

Trata-se do Complexo Boqueirão, localizado na zona rural de Cavalcante, na região Norte de Goiás.

O local foi aberto ao público a pouco tempo, pois se encontra dentro de uma fazenda particular e é preciso pagar uma taxa de R$ 40 para adentrar a região.

Em compensação, o atrativo possui uma estrutura preparada para receber turistas e encantá-los com belezas naturais do Cerrado.

Dentre elas, estão diversos poços de águas verdes-esmeralda e cinco piscinas naturais de águas cristalinas. Além disso, o acesso ao Complexo é fácil, com apenas 300 metros de trilha até alcançar os espaços de lazer.

No entanto, a visitação ao local só é permitida com a presença de guias, que garantirão a segurança dos visitantes e a preservação do meio ambiente.

Por fim, não é necessário levar comida de casa para o Complexo Boqueirão, já que o atrativo aceita serviços de alimentação por encomenda.