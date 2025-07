Conheça cidade em Goiás formada por imigrantes de três estados do Brasil

Localidade foi elevada à categoria de município em 1958

Gabriella Pinheiro - 15 de julho de 2025

Cabeceiras. (Foto: Prefeitura de Cabeceiras)

Localizada a cerca de 340 km de Goiânia, a história do município de Cabeceiras teve, em sua formação, a participação de imigrantes de três estados do Brasil.

Os primeiros habitantes do território vieram da Bahia (BA), de Minas Gerais (MG) e da cidade de Formosa, em Goiás.

Conforme indica o histórico, a criação de gado vacum na região era a principal atividade econômica da época no município, uma vez que os campos eram um ambiente propício para o desenvolvimento.

Já no final do século XIX, a maior parte do local era ocupada por fazendas, como Santa Bárbara e Monjolo. Atraídas pela região, chegaram a Formosa, vindas da Bahia, Dona Aldonça Gomes da Silva e a filha dela, Dona Lina Gomes da Silva.

Elas compraram terras no sudoeste da cidade e foram as primeiras habitantes do território onde hoje fica o município.

Por volta de 1938, Sebastião Crispiniano Torres, conhecido como Sebastião Torres, e Antônio Ribeiro de Andrade, ou Antônio Baiano, se juntaram ao mineiro José Ribeiro dos Santos e combinaram a transferência da capela trazida de Santa Bárbara para a cabeceira do Córrego Taboquinha.

Cabeceiras foi elevada à categoria de município pela Lei Estadual nº 2.102, de 14/11/1958, sendo desmembrada de Formosa.

