Inconformado com o término, jovem de Anápolis destrói carro e jura “pelo filho” que vai matar a ex

Tudo teria começado após ele descobrir que a mulher já estava com outro rapaz, que também foi alvo de agressões e ameaças

Da Redação - 19 de dezembro de 2023

Carro fica danificado após briga por mulher, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Na madrugada desta terça-feira (19), um jovem percebeu que a ex-namorada estava na casa de outro e decidiu tirar satisfação, o que terminou em confusão.

Ele foi até o local e, além de trocar agressões com o rival, quebrou várias partes do carro dele.

A situação aconteceu na Avenida Universitária, no bairro Maracanã. O suspeito, de 25 anos, teria namorado a jovem por cerca de quatro meses e havia terminado a relação há poucas semanas. No entanto, não encarou bem o término.

Ao chegar no endereço, ele teria começado a gritar para que ela descesse. Ao não ser atendido, começou a destruir partes do Chevrolet Cruze do outro rapaz.

Foram quebrados o vidro do motorista, para-choque, para-lama e porta do veículo. Após o episódio de violência e destruição, o atual companheiro da mulher decidiu descer. Ao chegar na calçada, foi atacado com socos no rosto.

Ele, então, reagiu e agarrou o agressor pelo pescoço, afirmando que só soltaria se ele parasse com os ataques. Nesse momento, o jovem responsável pelo episódio teria começado a proferir ameaças a ambos, chegando a jurar “pelo filho” que os mataria.

Eventualmente, ele foi solto pelo dono do carro e fugiu do local, reforçando a “jura de morte”.

A Polícia Militar (PM) compareceu e orientou o casal a comparecer à delegacia para registrar a ocorrência e fazer a denúncia, referente aos crimes de lesão corporal, dano e ameaça.