Anna Júlia Steckelberg - 19 de dezembro de 2023

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando falamos em trocar lâmpada a primeira coisa que você pensa é em pegar uma escada, não é verdade?

Pois é, e se dissermos que é possível fazer essa manutenção em casa sem precisar se arriscar tanto, você acreditaria?

Encontramos um canal no YouTube, chamado CM Faça Sem Segredo, onde Carlos Machado nos dá dicas e truques para solucionar problemas em casa.

Em uma publicação, ele ensina uma alternativa para trocar lâmpadas, sendo uma ótima opção para pessoas que não podem se colocar tanto em perigo, como idosos e grávidas.

Além de impedir de se colocarem na altura, também as protege de choques elétricos. Ficou curioso? Veja a seguir o passo a passo!

Profissional ensina como trocar lâmpada usando garrafa e cabo de vassoura:

Para colocar em prática esse truque vamos precisar de uma garrafa pet, você pode usar essas de refrigerante, água ou até mesmo de detergente.

A escolha da garrafa virá de acordo com a lâmpada a ser trocada, pois a espessura deverá caber o item.

Sendo assim, com uma faca ou estilete corte a garrafa ao meio. Depois, pegue a parte com a boca da garrafa e faça dois cortes de fora a fora no plástico, garantindo uma certa abertura.

Por fim, enrosque esse pet em um cabo de vassoura, use o local onde ficaria a tampinha da garrafa.

E pronto! Agora é só colocar a lâmpada dentro do plástico e rodear no bocal. Assista ao vídeo para entender melhor!

