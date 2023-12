Há 10 dias sem água, moradores de Anápolis se desesperam: “um absurdo o que fazem com o cidadão”

Para conseguirem realizar tarefas simples como tomar banho ou lavar louça, muitos estão recorrendo a parentes

Davi Galvão - 20 de dezembro de 2023

Sem água, moradores não conseguem sequer lavar roupa. (Foto: Karolline Daiane)

Com a forte onda de calor que Anápolis enfrenta, a situação de alguns moradores se mostra ainda mais implacável. Sem água já há 10 dias, residentes do bairro Vivian Parque enfrentam problemas até mesmo para tomar banho.

Este é o relato de Karolline Daiane, moradora da região, que denunciou todo o drama que vem enfrentando ao Portal 6.

“Desde o último sábado [dia 09] a gente não tem água. A gente tá ligando todo dia para a Saneago e eles sempre vem com uma desculpa diferente. Primeiro falaram que foi problema no abastecimento no DAIA, depois que foi baixa no reservatório, depois manutenção, e nisso tudo a gente não consegue nem tomar banho, nem lavar louça, nem nada”, confessou, desesperada.

Para lidar com a situação, ela conta que a família e vizinhos estão tendo que ir até a casa de parentes e conhecidos em outros bairros a fim de poderem fazer atividades cotidianas.

“A gente liga lá e eles falam que vão mandar uma equipe com caráter de urgência, mas que urgência é essa que demora 10 dias?”, questionou a moradora.

Karolline ainda conta que a água realmente chegou a voltar, de maneira bem fraca, por um breve período, mas mesmo assim com uma intensidade tão baixa que não atingiu a altura da caixa d’água. Pouco tempo depois, cessou mais uma vez.

Longe de representar um caso isolado, o Vivian Parque não configura o único caso da cidade com problemas no abastecimento de água.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, publicado nesta terça-feira (19), uma moradora do Setor Sul denuncia que a região está há quatro dias sem o serviço.

“Em plena véspera de Natal não tem nem água para beber, cadê você prefeitão?”, questionou a anapolina.

Os casos têm como responsáveis instituições distintas em Anápolis. Enquanto o Setor Sul é de responsabilidade da Saneago, o primeiro, o Vivian Parque é abastecido pelo sistema DAIA, da Codego.

O que dizem a Saneago e a Codego

Ao Portal 6, a Saneago afirmou que, com relação ao Setor Sul e Jardim Arco Verde, foi realizada na manhã desta terça (19) uma manutenção na região e os registros precisaram ser fechados. No entanto, o serviço já foi concluído e o abastecimento, retomado, estando em fase de normalização.

Porém, com relação ao Vivian Parque, a empresa deixou claro que o bairro é atendido pelo Sistema Daia, operado pela Codego.

Questionada pela reportagem, a Codego esclareceu que é responsável por fornecer água para as empresas do Daia e regiões adjacentes, porém desde o dia 04 tem realizado, em parceria com a Saneago, uma manutenção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do local, em decorrência da necessidade da substituição dos filtros da unidade.

De tal modo, a estação a cargo do abastecimento do distrito agroindustrial – e do Vivian Parque – está trabalhando com 60% da capacidade, o que provoca diminuição da vazão, queda de pressão nos reservatórios e vem acarretando eventuais interrupções no abastecimento de água.

A previsão é de que todos os filtros sejam restaurados até a primeira semana de janeiro. Porém, a partir da noite desta quarta-feira (20), a empresa espera que o atendimento na região melhore significativamente, com a finalização de reparos previamente agendados.

Leia nota da Saneago na íntegra:

A Saneago informa que o Setor Vivian Parque é atendido pelo Sistema Daia, operado pela Codego. (contato encaminhado por whatsapp)

Quanto ao Setor Sul e Jardim Arco Verde, foi realizada na manhã de hoje (19) uma manutenção na região e os registros precisaram ser fechados. No entanto, o serviço já foi concluído e o abastecimento, retomado. O sistema está em fase de normalização.

Leia nota da Codego na íntegra:

A manutenção da ETA-Daia foi iniciada no dia 04/12 e tem sido realizada pela Codego e acompanhada pela Saneago. No dia 24/11, os técnicos das duas empresas fizeram uma vistoria no sistema de abastecimento de água e constataram a necessidade da troca dos filtros e do material filtrante da estação de tratamento. A Saneago disponibilizou uma equipe técnica que vai trabalhar em conjunto com a Codego em algumas manutenções hidráulicas no dia 20, o que acarretará na melhora no volume de água.

A ETA-Daia conta com quatro filtros. Com a manutenção, a estação está trabalhando com 60% da capacidade, o que provoca diminuição da vazão, queda de pressão nos reservatórios e pode acarretar eventuais interrupções no abastecimento de água. A previsão é de que todos os filtros sejam restaurados até a primeira semana de janeiro.