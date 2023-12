Jacques Vanier anuncia chegada do filho e comemora: “chegou para completar minha vida”

Vídeo já conta com mais de 7 milhões de visualizações e coleciona diversos comentários com parabenizações

Samuel Leão - 20 de dezembro de 2023

Jacqus Vanier anuncia o nascimento do pequeno Luke. (Foto: Captura de tela/reprodução)

O influencer e humorista Jacques Vanier, que aguardava a chegada do primeiro filho há vários meses, compartilhou, na noite desta quarta-feira (19), um registro da chegada do pequeno Luke.

Em vídeo, ele mostra o recém-nascido deitado em um leito da maternidade e, em seguida, usando um gorrinho e sendo embalado nos braços do pai.

“Meu pacotinho chegou para completar minha vida. Seja bem-vindo, Luke. Obrigado por ter me escolhido. Bora chamar o Sebastião juntos para tomar um café”, expressou na publicação.

A postagem já acumula mais de 7 milhões de visualizações, 600 mil curtidas, além de 20 mil comentários que parabenizam e prestam apoio ao papai de primeira viagem.

“Sebastião tomar café! Luke tomar leite com toddy! Que Deus cubra de bençãos meu irmão”, brincou um internauta, também fazendo referência ao personagem citado pelo humorista.

Jacques vinha fazendo diversos vídeos da espera, com cenas de ultrassonografias e até chá revelação na Disney. Em um deles, ele expressa que o nascimento do filho seria a realização do maior sonho da vida dele.

Com a chegada do neném, as redes sociais do influencer tomam outra cara e passam a expressar toda a emoção do humorista. Atualmente, ele vive na Flórida, nos Estados Unidos, onde continua produzindo conteúdos.