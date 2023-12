PC desvenda esquema de pistoleiros comandado por cantor que praticava crimes em Goiás

Descoberta começou após apuração de assassinato de pecuarista Valdemar Ferreira, em junho deste ano

Gabriella Pinheiro - 20 de dezembro de 2023

Fazendeiro Valdemar Ferreira Pimenta. (Foto: Reprodução/ Tv Anhnaguera)

O assassinato do pecuarista Valdemar Ferreira Pimenta, que ocorreu no dia 26 de junho de 2023, em São Miguel do Araguaia, levou a Polícia Civil (PC) a descobrir uma rede de pistolagem contratada para planejar e executar o homicídio. Ao todo, 07 pessoas foram presas.

Conforme apontado pela investigação, o crime teria sido motivado por uma disputa de uma área de pasto, localizado na Ilha do Bananal, em Tocantins (TO), que estava sendo utilizado pela vítima em meados de abril deste ano.

Por conta da perda nas negociações, os mandantes teriam encomendado a morte do homem por meio de um esquema de pistolagem liderado pelo cantor aboiador Marcelo Franca Santos – responsável por planejar e executar o homicídio.

“Nós verificamos que esses pistoleiros pertencem a uma agência de pistolagem que está envolvida em diversos homicídios praticados em vários estados entre eles Goiás, Maranhão e Pará”, destacou o delegado responsável pelo caso Thales Feitosa de Araújo Fonseca.

Segundo a corporação, a identidade de todo o grupo encarregado pelo assassinato do pecuarista já foi desvendada e mandados de prisão temporária e de busca apreensão também foram cumpridos.

Alguns dos presos foram: Marcelo Franca, considerado o líder do esquema. Ele foi preso em São José de Piranhas (PB), enquanto se preparava para uma apresentação musical em uma vaquejada e José Henrique Correia de Melo Simplício, conhecido como Zé Henrique, no município de Casa Nova (BA).

Além deles, o morador de Juazeiro do Norte (CE) Raimundo Welligton Maia Macedo, vulgo Galego, também está sendo investigado e procurado pela PC. Ele é suspeito de repassar a demanda homicida aos demais membros, gerenciar o financiamento e remunerar os envolvidos, além de auxiliar no planejamento.

“Há também um outro intermediário, que foi preso na cidade de Cariri. Ele deu esse suporte financeiro para remunerar e financiar os envolvidos nesse esquema criminoso”, afirma Thales.