Polícia Federal prende morador de Anápolis e detalhes do caso vêm à tona

Suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da PF no município

Augusto Araújo - 20 de dezembro de 2023

Delegacia da Polícia Federal em Anápolis. (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Federal (PF) prendeu um morador de Anápolis na manhã desta quarta-feira (20), sob a suspeita de abuso sexual de crianças.

A prisão foi realizada dentro do âmbito da Operação Venatus, que visa justamente combater esse tipo de crime, e detalhes dessa prisão vieram à tona.

Conforme a investigação, o homem estaria compartilhando imagens ilícitas pela internet e abusava sexualmente da vítimas, menores de idade.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, foram encontrados vestígios dos crimes cometidos no computador e no celular dele.

Desta forma, ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da PF em Anápolis.

Os itens apreendidos no decorrer da operação serão submetidos à perícia criminal.