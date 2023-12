6 cheiros que estão chamando mosca para dentro da sua casa

Pequenas coisas no seu dia a dia podem ser um prato cheio para esses voadores

Anna Júlia Steckelberg - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Divulgação/Quartzolit)

Não tem nada pior do que nos depararmos com os cômodos dentro da nossa casa com uma mosca aqui ou ali.

O zumbido irritante desses insetos só não é mais inconveniente do que seu atrevimento. Afinal, ela fica voando e pousando para todo lado, tirando a paciência de qualquer um.

Mas a questão é: o que atrai esses voadores para dentro de nossos lares?

6 cheiros que estão chamando mosca para dentro da sua casa:

1. Restos de comida

Vamos começar pelo óbvio!

O cheiro de restos de comida, frutas, vegetais e assim por diante atrai (e muito) as moscas. Sendo assim, mantenha esses dejetos longe da sua casa e suas lixeiras desocupadas.

2. Lixo

E por falar em lixeira, elas são um prato cheio!

Ali temos não só restos de comida como outras matérias que atraem muito esses insetos voadores.

Por isso, nossa dica é limpar tudo e recorrer a lixeiras com tampa.

3. Fezes dos animais de estimação

Se você costuma demorar para descartar as fezes do seus pets, deixando-as pelo quintal, por exemplo, saiba que as moscas adoram isso!

Aquele acumulado de bactérias e protozoários presentes nos bolos fecais atraem os insetos.

4. Mofo

Pode não parecer, mas o mofo nas paredes, roupas, armários e até nos alimentos são mais um atrativo para as moscas que buscam se alimentar dos fungos.

Sendo assim, sempre mantenha esses organismos longe do seu lar.

5. Perfumes e Cosméticos

Enquanto existem cosméticos que são verdadeiros repelentes contra as moscas, há algumas fragrâncias que as agradam muito.

Nossa recomendação é: evitar exageros e se perceber que algum perfume seu está atraindo os insetos, pare de usar.

6. Ração dos pets

Por fim, a comida do seu gatinho ou cachorrinho pode estar alimentando não só o seu pet, como as moscas também.

Esses utensílios onde você serve os animais podem estar impregnados com farelo e saliva, e isso atrai muito os insetos.

