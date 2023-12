6 coisas que podem espirrar e não devem ser colocadas no liquidificador

Ao utilizar o produto, é essencial usar apenas itens apropriados para serem batidos

Ruan Monyel - 22 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Youtube/Menino Prendado)

O eletrodoméstico é uma ferramenta versátil e prática na cozinha, sendo utilizada para preparar uma variedade de receitas, mas existem coisas que não devem ser colocadas no liquidificador e podem fazer a maior bagunça.

É crucial ter cuidado com o que você coloca nele, pois nem tudo é apropriado para ser misturado nessa máquina poderosa, podendo até mesmo estragá-lo.

Ao utilizar o produto, é essencial usar apenas itens apropriados para serem batidos. A segurança e a durabilidade do aparelho dependem do uso responsável por parte do consumidor.

6 coisas que podem espirrar e não devem ser colocadas no liquidificador

1. Alimentos duros

Enquanto o produto é ótimo para processar frutas e vegetais, evitar alimentos duros, como ossos, é essencial para a durabilidade.

Além de danificar as lâminas, essa prática pode comprometer a integridade do motor e pedaços pequenos podem atingir os olhos.

2. Líquidos quentes

Evite colocar líquidos quentes no liquidificador, principalmente quando ele estiver tampado.

A pressão resultante da mistura de líquidos em altas temperaturas pode causar vazamentos e fazer uma bagunça incontrolável, além de causar queimaduras.

3. Massas pesadas

Embora seja comum fazer massas no liquidificador, opte por uma batedeira.

Massas mais pesadas, podem estragar o item devido a força extrema do motor, além danificar o copo, podendo ter vazamentos.

4. Farinha de trigo

Por mais que seja comum fazer receitas que levam farinha de trigo no liquidificador, nunca bata o ingrediente sozinho.

Afinal, a farinha vai voar para todo lado e a bagunça vai te render muito trabalho.

5. Alimentos congelados

Sempre opte por alimentos frescos, pois os congelados fazem o equipamento se desgastar mais rápido e diminuem a vida útil dele.

Também é necessário utilizar água para triturar os congelados, isso pode ocasionar vazamentos indesejados.

6. Grãos

Por fim, além de serem duros, os grãos tendem a deixar resíduos quando triturados, fazendo uma tremenda bagunça.

Opte por trituradores encontrados com uma busca na internet e evite dor de cabeça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!